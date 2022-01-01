В Пермском крае за сутки подтверждено 624 новых случая коронавируса Пять человек скончались Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 624 новых случая COVID-19. Среди заражённых 258 жителей в возрасте 60 лет и старше. Пять человек скончались.

Новые случаи заболевания диагностированы в Перми, Чайковском, Губахе, Кизеле, Березниках, в Пермском, Краснокамском, Суксунском, Верещагинском, Кудымкарском, Кунгурском, Юсьвинском, Нытвенском, Чусовском, Большесосновском, Сивинском, Соликамском, Лысьвенском, Горнозаводском, Очёрском, Добрянском, Александровском, Гайнском, Берёзовском, Кочевском, Уинском, Ординском, Еловском и Кишертском муниципальных и городских округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 434 124. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8964 чел.

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