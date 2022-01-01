Максим Артамонов корреспондент В Пермском крае прокуроров и членов ОНФ привлекут к работе с мобилизованными Они будут работать на призывных пунктах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал два указа о составе призывных комиссий в регионе в связи с частичной мобилизацией. В документах говорится о том, что к мероприятиям по мобилизации пермяков могут привлекаться прокуроры и представители Общероссийского народного фронта. Оба указа появились на официальном интернет-портале правовой информации.





Теперь в составе призывной комиссии по мобилизации могут быть прокурор Пермского края (по согласованию), военный прокурор Пермского гарнизона (по согласованию) и представитель общероссийского общественного движения «Народный фронт за Россию» (по согласованию).





В состав комиссии планируется также ввести заместителя председателя краевого правительства по вопросам информразвития, связи и туризма Алексея Черникова.

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