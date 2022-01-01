Максим Артамонов корреспондент У признанного иноагентом политолога Виталия Ковина проходят обыски Причина — уголовное дело о повторной дискредитации российской армии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает издание «Сетевые свободы», у пермского политолога, координатора движения «Голос» Виталия Ковина (признан в России СМИ-иноагентом) проходят обыски. Правозащитники уточняют, что обыски проходят в рамках уголовного дела о повторной дискредитации армии по ст. 280.3 УК РФ.

Следственные действия согласовал Фрунзенский районный суд Иваново, и сейчас обыски проходят в разных регионах. В рамках того же дела в Пскове полиция пришла к депутату от партии «Яблоко» Николаю Кузьмину.

Связаться с Виталием Ковиным пока не удалось.





Напомним, в начале сентября стало известно , что признанного в России СМИ-иноагентом Виталия Ковина уволили из Пермского педагогического университета.





По его словам, формальной причиной увольнения стало снижение нагрузки на учебные заведения и должности. Неформальная причина — статус иноагента, Политолог тогда пояснил, что ректор педуниверситета Константин Егоров и руководство исторического факультета «сколько могли оттягивали решение об увольнении и пытались отстоять».

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