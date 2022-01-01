Максим Артамоновкорреспондент
У признанного иноагентом политолога Виталия Ковина проходят обыски
Причина — уголовное дело о повторной дискредитации российской армии
Как сообщает издание «Сетевые свободы», у пермского политолога, координатора движения «Голос» Виталия Ковина (признан в России СМИ-иноагентом) проходят обыски. Правозащитники уточняют, что обыски проходят в рамках уголовного дела о повторной дискредитации армии по ст. 280.3 УК РФ.
Следственные действия согласовал Фрунзенский районный суд Иваново, и сейчас обыски проходят в разных регионах. В рамках того же дела в Пскове полиция пришла к депутату от партии «Яблоко» Николаю Кузьмину.
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