Елена Синица В Перми на торги выставили восемь участков под жилищное строительство Общая площадь участков составляет 38,4 тысячи кв. м Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми на торги выставили восемь участков под жилищное строительство. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, шесть участков предусмотрены для индивидуального жилого строительства, два — для многоквартирного жилья. Ещё один участок можно будет использовать для строительства магазина.





Так, на площадках по ул. Усинской, 7 и ул. Фрезеровщиков, 34а можно возвести многоквартирные жилые дома высотностью до шести этажей. Земельные участки под индивидуальное жилищное строительство расположены в Свердловском, Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах Перми. Участок под строительство магазина находится на ул. Маяковского, 8а.





Открытые аукционы состоятся 6, 13 и 20 октября 2022 года

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