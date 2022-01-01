Елена Синица У сбившей насмерть ребёнка пермячки арестовали автомобиль Происшествие случилось в ноябре прошлого года Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

У пермячки, которая насмерть сбила 11-летнего ребёнка, судебные приставы арестовали автомобиль. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на УФССП по Пермскому краю.

Происшествие случилось в ноябре 2021 года. Пятиклассник перебегал дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. На него наехал автомобиль Toyota Corolla под управлением 60-летней женщины.





От полученных травм ребёнок скончался в медучреждении, говорят в ведомстве.





По решению суда пермячке назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно. Также она должна компенсировать родственникам причинённый моральный вред в размере 1,5 миллионов рублей.





Так как женщина добровольно не выплачивает компенсацию, судебные приставы арестовали её автомобиль. После оценки эксперта иномарка будет реализована с торгов. Вырученные от её продажи денежные средства перечислят в счёт погашения морального вреда.

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