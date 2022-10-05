Представители «Пермской ЦБК» устанавливают деловые контакты в Бразилии Поделиться Твитнуть

Директор по производству и развитию «ПЦБК» Дмитрий Бондарев в составе российской делегации, представляющей целлюлозно-бумажную промышленность России, находится с рабочим визитом в Сан-Паулу (Бразилия).

Основные цели поездки — импортозамещение, знакомство с машиностроением и химической промышленностью страны, налаживание сотрудничества с бразильскими коллегами по отрасли. Организатором бизнес-миссии выступает СРО Ассоциация «Лига переработчиков макулатуры».

На сегодняшний день индустрия ЦБП Бразилии одна из лидирующих в мире. Бразильские машиностроители делают качественное современное оборудование, которое в сегодняшней геополитической ситуации может заменить европейское.

Российская делегация уже посетила два предприятия: Damapel и Anin. Здесь выпускается бумага санитарно-гигиенического назначения из эвкалиптовой целлюлозы. Участники поездки познакомились с работой бумагоделательных машин от бразильских поставщиков. В ходе экскурсий представители местных машиностроительных заводов Metal Service и Hergen подробно рассказали о работе своего оборудования.

В течение недели для представителей российской отрасли проведут множество презентаций, в ходе которых планируется установить деловые контакты и найти новых поставщиков оборудования для ЦБП.

Также в программе визита запланировано посещение выставки Ассоциации целлюлозно-бумажной промышленности Бразилии (ABTCP) — главного события индустрии ЦБП Латинской Америки, которая пройдет 4-6 октября.

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