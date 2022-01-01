Владимир Путин утвердил ратификацию договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона в Россию Выборы региональных парламентов состоятся в единый день голосования в сентябре 2023 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Президент РФ Владимир Путин подписал четыре закона о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Соответствующие документы опубликованы.

Договоры были подписаны в Москве 30 сентября. Как следует из документов, пределы новых субъектов Федерации будут определяться границами, которые «существовали на день их образования и принятия в РФ». До избрания глав новых регионов в соответствии с российским законодательством руководить ими будут временно исполняющие обязанности.

Путин назначил Дениса Пушилина врио главы ДНР в составе России, Леонида Пасечника врио главы ЛНР, Владимира Сальдо врио Херсонской области, Евгения Балицкого врио губернатора Запорожской области.

Выборы региональных парламентов состоятся в единый день голосования в сентябре 2023 года.

Как передаёт ТАСС, интегрироваться новые регионы будут в рамках переходного периода, который продлится до 2026 года. До 2023 года в них можно будет расплачиваться гривнами, после чего денежной единицей на этих территориях станет только российский рубль. Вооруженные силы новых регионов (они есть в Донецкой и Луганской народных республиках) предполагается включить в состав российских, а противоречащие Конституции РФ законодательные нормы, в том числе о смертной казни, не применять.

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