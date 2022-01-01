Мероприятия по реабилитации Камы войдут в федеральный проект «Оздоровление Волги» Поделиться Твитнуть

В Перми 4 октября на площадке PermExpo впервые прошёл Всероссийский водный форум «Живая Кама». В мероприятии приняли участие представители федеральных органов власти, краевого правительства и других регионов ПФО, отраслевых организаций и компаний, а также эксперты отрасли. Форум был инициирован губернатором Прикамья Дмитрием Махониным и прошёл при поддержке регионального правительства, Федеральной антимонопольной службы и крупнейшего в России частного оператора водоснабжения и водоотведения «РКС-Холдинг».

Дмитрий Махонин отметил, что форум задумывался как всероссийская площадка для обсуждения важных и актуальных проблем — экологии, водопользования, водоснабжения.

«Прикамье — край, богатый водными объектами. В нём протекает порядка 29 тыс. рек, и около 300 из них — в Перми. При этом мы — индустриальный регион, для которого особо актуальны вопросы экологии и водопользования. Решения вопросов в этих сферах, вырабатываемые на примере Прикамья, могут стать ключами к решению аналогичных задач других регионов нашей страны. Мы надеемся, что форум с каждым годом будет приобретать всё большую и большую популярность, привлекая интерес коллег в качестве эффективной площадки для выработки подходов», — заявил губернатор.

Он обратил внимание, что форум получил название «Живая Кама», так как эта река — одна из крупнейших в Европе. В Пермском крае проводятся подготовительные мероприятия, направленные на реабилитацию Камы, в том числе по строительству и обновлению очистных сооружений. Сейчас они реализуются параллельно федеральному проекту «Оздоровление Волги», входящему в национальный проект «Экология».

По словам губернатора, уже сейчас в Пермском крае реализуется и выполняется проектно-сметная документация по объектам на сумму свыше 570 млн руб. «Это касается строительства и реконструкции более 40 объектов водоподготовки, водоочистки. Мы нацелены на то, чтобы до конца 2025 года этот этап завершить, чтобы далее работать с Российской Федерацией и частными партнёрами уже по привлечению финансирования строительно-монтажных работ», — сообщил губернатор.

Также он отметил, что региональные власти совместно с федеральными министерствами продолжают заниматься вопросом ликвидации шахтных изливов в Кизеловском угольном бассейне, проектами благоустройства в населённых пунктах Прикамья и т.д.

Гендиректор ООО «РКС-Холдинг» Игорь Дибцев отметил, что обсуждение и выработка решений на площадке форума позволят приблизить фактическую реализацию масштабного комплекса мероприятий, которые помогут более рационально использовать водные ресурсы. По его словам, расширение проекта «Оздоровление Волги» мероприятиями по реабилитации Камы улучшит качество жизни 13 млн человек, живущих в четырёх регионах.

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько в ходе дискуссии отметил, что водоснабжение — сфера ЖКХ, которая имеет особое значение для людей, и сегодня регионы усиленно занимаются внедрением новых технологий и подходов, направленных на улучшение качества предоставления данной коммунальной услуги.

На форуме «Живая Кама» было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Пермского края и некоммерческой организацией «Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения». Соглашение направлено на взаимодействие сторон при разработке и реализации мероприятий по привлечению внебюджетных инвестиций в развитие систем водоснабжения и водоотведения Прикамья, в том числе их строительство, реконструкцию и модернизацию.

Кроме этого, в рамках форума на PermExpo были представлены разработки и оборудование, услуги и возможности компаний, нацеленных на импортозамещение в водной отрасли. Например, проектная организация «Кайрос Инжиниринг» презентовала компетенции, связанные с проектированием и поставкой интеллектуальных технологий для очистных сооружений. Другая пермская компания, «АрмСтрой», представила свой потенциал по производству запорной водопроводной арматуры взамен импортной.





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