Мемориал в Мотовилихе передадут в краевую собственность безвозмездно по мировому соглашению Оно утверждено 17 Арбитражным апелляционным судом Пермского края Поделиться Твитнуть

«Мемориал заводчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» / фото: тг-канал Дмитрия Махонина

В минимущества Пермского края рассказали подробности передачи в региональную собственность «Мемориала заводчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» (установлен в Мотовилихинском районе Перми на ул. Уральской).

Объект культурного наследия (ОКН) передаётся безвозмездно по мировому соглашению между Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья и конкурсным управляющим ПАО «Мотовилихинские заводы». Документ утверждён 17 Арбитражным апелляционным судом Пермского края.

Напомним, ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил профильным краевым ведомствам проработать вопрос передачи мемориала в региональную собственность. Региональным минимущества был сформирован необходимый пакет документов для проведения процедуры. Правительство края вышло в суд с соответствующим ходатайством, но в январе 2022 года в удовлетворении заявления суд отказал.

Впоследствии, в ходе рассмотрения дела о банкротстве ПАО «Мотовилихинские заводы» в суде, собранием кредиторов предприятия было принято решение об одобрении мирового соглашения с правительством Прикамья и исключении из конкурсной массы мемориала в Рабочем посёлке.

Памятник с мемориальным комплексом, расположенный на ул. Уральской, был открыт в мае 1985 года. Имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Занимает 45,2 тыс. кв. м, из которых 43,9 тыс. кв. м — сквер с разрешённым видом использования под улично-дорожную сеть. Комплекс включает в себя бронзовую скульптуру воина-победителя, два орудия, выпущенных на «Мотовилихе», и стену памяти с именами 1250 работников завода, погибших или пропавших без вести в годы войны.

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