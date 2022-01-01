На ул. Сибирской в Перми начали обновлять дорожное покрытие Возможны кратковременные ограничения движения транспорта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми на ул. Сибирской подрядная организация завершила комплекс подготовительных работ и приступила к фрезерованию дорожного полотна. Об этом сообщили в МКУ «Пермблагоустройство».

Также на объекте продолжаются демонтаж и строительство кабельной канализации, где проложат сети связи, электропитания светофоров, наружного освещения.

В период дорожных работ, отметили в мэрии, возможны кратковременные ограничения движения транспорта по полосам. Пермяков просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, в Перми к 300-летию города ведётся капитальный ремонт ул. Сибирской. В настоящее время работы идут на участке от ул. Монастырской до ул. Пермской.

Концепцию обновлённой ул. Сибирской разработал городской Институт территориального планирования. После капремонта улица будет приведена к единому профилю, как и другие исторические улицы города – Комсомольский проспект и Ленина.





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