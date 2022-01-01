«Парма» с победы стартовала в новом сезоне Единой лиги ВТБ В Беларуси наша команда уверенно обыграла «Минск» Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Баскетболисты пермской команды «Парма-Пари» с победы стартовали в новом сезоне Единой лиги ВТБ. В Беларуси уверенно обыгран «Минск» — 77:48 (+29).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Александр Платунов, набравший 19 очков. Ещё 11 очков на свой счёт записал американец Джастин Роберсон.

Следующий матч «Парма» проведёт дома 8 октября против действующего чемпиона Единой Лиги ВТБ питерского «Зенита». Начало встречи в 18:00 местного времени.

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