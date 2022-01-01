День 4 октября стал самым тёплым октябрьским днём в Перми за три года
Максимальная температура воздуха достигла +18,9˚
В Перми установлен новый температурный рекорд. Вторник, 4 октября, стал самым тёплым октябрьским днём в краевом центре за три года. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.
Максимальная температура воздуха достигла +18,9˚ (последний раз так тепло в октябре было 7 октября 2019 года).
На метеостанциях края максимальная температура составила +15…+18˚.
В Свердловской области в окрестностях Екатеринбурга воздух прогрелся до +20˚.
В среду, 5 октября, с юго-запада в Прикамье поступит более холодная воздушная масса, ожидается увеличение облачности и днём кратковременные дожди. Температура воздуха будет уже не выше +8…+13˚.
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