Елена Синица В Верещагино женщина украла из банковского терминала более 64 тыс. рублей Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Верещагино местная жительница украла из банковского терминала 64,2 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным ведомства, за несколько дней до инкассации в отделе, где находится терминал, отключалась электроэнергия и перестала работать видеокамера. По предположению сотрудников полиции, кража была совершена именно в это время.





Как выяснилось в ходе розыска, кражу совершила сотрудница отдела. Из-за отсутствия электричества продавцы вынужденно отправились домой. Однако через какое-то время сотрудница вернулась в торговое заведение. С помощью дубликатного ключа от терминала женщина и украла средства.





В результате возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.