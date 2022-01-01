Клиенты Банка «Урал ФД» получат доступ к сервисам Контура на выгодных условиях Поделиться Твитнуть

Банк «Урал ФД» стал партнёром Контура — российской экосистемы продуктов для бизнеса. В портфеле Контура — интернет-отчётность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучёт и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Решениями ИТ-разработчика пользуются более 2,2 млн компаний в России и за рубежом.

«Партнёрство с Контуром позволит банку расширить линейку предоставляемых клиенту услуг. Продукты экосистемы помогут клиентам решать множество бизнес-задач, автоматизировать рутинную работу и упростить взаимодействие с контрагентами и государственными органами», — отметила Татьяна Воробьёва, руководитель отдела открытия новых партнёров Контура.

«Наше сотрудничество с Контуром отвечает клиентской политике бренда «Урал ФД». Мы всегда хотим быть больше, чем просто банком для наших клиентов, предоставлять не только качественные финансовые услуги, но и создавать комфортную бизнес-среду для развития предпринимательства в регионе. Мы рады, что в достижении этой цели объединили усилия с одним из крупнейших игроков рынка программного обеспечения для бизнеса. Уверены, что наше партнёрство будет взаимовыгодным и эффективным», — комментирует событие директор по корпоративному бизнесу банка «Урал ФД» Елена Уманская.

Какие задачи теперь могут решить предприниматели через банк «Урал ФД»:

Электронный документооборот

https://kontur.ru/diadoc?p=КОД_ПАРТНЕРА

Система электронного документооборота Контур.Диадок позволяет обмениваться юридически значимыми документами без дублирования на бумаге. Стоимость годового пакета исходящих документов от 1900 руб. Входящие в большинстве тарифов бесплатны.

Сдача отчётности

https://kontur.ru/extern?p=КОД_ПАРТНЕРА

Бухгалтерский сервис Контур.Экстерн для автоматической сдачи отчётности в контролирующие органы. Поможет отчитываться без ошибок во все контролирующие органы: ФНС, Росстат, ПФР, ФСС и др. Ваш отчёт не потеряется и будет доставлен вовремя.

Онлайн-бухгалтерия

https://kontur.ru/elba?p=КОД_ПАРТНЕРА

Онлайн-бухгалтерия Контур.Эльба для ИП и ООО на УСН и патенте. Поможет формировать отчёты и считать налоги, отчитываться по сотрудникам, создавать документы в несколько кликов и обмениваться ими с контрагентами. Годовая стоимость от 4900 руб.

Узнать подробнее об услугах и продуктах для бизнеса банка «Урал ФД» можно по тел. 8-800-100-10-40 и на сайте uralfd.ru

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