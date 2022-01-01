Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» направил более 6,3 млн руб. на поддержку ветеранов Поделиться Твитнуть

Ко Дню пожилого человека филиал «ПМУ» подвел итоги работы в рамках благотворительной программы «Уралхим» — ветеранам».

Предприятие на постоянной основе финансирует деятельность Совета ветеранов филиала, в котором состоит 390 работников, вышедших на заслуженный отдых. В 2022 году объём поддержки составил более 6,3 млн руб.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в Перми:

— Ветераны «ПМУ» после снятия ограничений, связанных с пандемией, вернулись к активной жизни: организуют праздники, репетируют в хоре, участвуют в турслёте района и спортивных соревнованиях предприятия. Мы рады их успехам, оказываем всестороннюю поддержку и обязательно продолжим эту работу.

Среди последних достижений бывших работников «ПМУ» — первое место в туристическом слёте ветеранов Индустриального района Перми, победа в трёх номинациях Открытого фестиваля творчества ветеранов «Ровесники времени» и успешное участие команды в легкоатлетическом кроссе спартакиады филиала «ПМУ».

Венера Габидуллина, председатель Совета ветеранов «ПМУ»:

— Мы постоянно ощущаем поддержку со стороны филиала «ПМУ». Ко Дню пожилого человека получили материальную помощь от предприятия и подарок от профсоюзной организации «ПМУ» — чайные наборы. Участвуем во всех предлагаемых мероприятиях, а также часто собираемся в офисе Совета ветеранов за чашкой чая. В сентябре, например, провели «Праздник цветов» — очень красивый конкурс! Словом, мы рады снятию изоляции для людей старшего возраста и стараемся везде успеть.

Филиал «ПМУ» перечисляет спонсорскую помощь Совету ветеранов предприятия на ведение уставной деятельности. Из этих средств бывшие сотрудники завода получают ежеквартальную материальную помощь, размер которой зависит от стажа работы, а также единовременные выплаты к календарным праздникам и юбилейным датам. Для пенсионеров проводится вакцинация против различных заболеваний, предусмотрена финансовая помощь в приобретении лекарств.

По сообщению пресс-службы филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

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