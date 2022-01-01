За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 406 новых случаев COVID-19 Два пациента скончались Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 406 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 156 жителей в возрасте 60 лет и старше. Два пациента скончались.

Новые случаи заболевания диагностированы в Перми, Березниках, Чайковском, Кизеле, в Пермском, Краснокамском, Верещагинском, Бардымском, Чернушинском, Суксунском, Куединском, Частинском, Кунгурском, Нытвенском, Чусовском, Лысьвенском, Большесосновском, Оханском, Соликамском, Добрянском, Осинском, Октябрьском, Александровском, Чердынском, Берёзовском и Карагайском муниципальных и городских округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 433 500. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8959 чел.

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