Решение об изъятии земли у отеля «Прикамье» оставлено в апелляции без изменения Мэрия должна выкупить участок за 15,3 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 17 апелляционном суде Пермского края рассмотрена жалоба третьего лица Владимира Сивкова на решение Пермского арбитража по делу об изъятии земельного участка у отеля «Прикамье» в Перми. По данным картотеки суда, жалоба 3 октября оставлена без удовлетворения, решение без изменений.

Напомним, 31 июля 2022 года Арбитражный суд Пермского края постановил изъять земельный участок в 2,9 тыс. кв. м рядом с отелем «Прикамье» в Перми у предпринимателей Натальи Мамаевой, Людмилы Михейчевой, АО «Отель Прикамье», ООО «Сервис-С» в муниципальную собственность за 15,316 млн руб.

Формально иск департамента земельных отношений мэрии был признан удовлетворённым частично, поскольку стоимость выкупа увеличилась на 1,8 млн руб.

Согласно планам администрации Перми, за счёт земельного участка на Компросе, 27 будет расширена территория общего пользования: проезжая часть, тротуар, участки под озеленение.





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