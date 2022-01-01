Мария Сыропятова Выкуп земельного участка у гостиницы «Прикамье» обойдётся мэрии Перми в 15,3 млн руб. Такое решение принял Арбитражный суд Пермского края Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Земельный участок в 2,9 тыс. кв. м рядом с гостиницей «Прикамье» в Перми будет выкуплен у предпринимателей в муниципальную собственность за 15,316 млн руб. Решение об этом принял Арбитражный суд Пермского края.

Размер убытков, понесённых из-за изъятия в муниципальную собственность, был оценён судебной экспертизой в 0 руб.

Формально иск департамента земельных отношений мэрии Перми был признан удовлетворённым частично, поскольку стоимость выкупа земельного участка увеличилась. Первоначально проведённая по заказу мэрии Перми оценка определила стоимость земельного участка в 13,5 млн руб. Таким образом, стоимость выкупа для городского бюджета выросла на 12,8%. Для сравнения стоимость выкупа малых "пирамид" по ул. Крисанова вместе с земельными участками и убытками бизнеса выросла в судах более, чем в два раза.

Согласно планам администрации Перми, за счёт этой земли будет расширена территория общего пользования: проезжая часть, тротуар, участки под озеленение. Судом назначена экспертиза, которая позволит определить рыночную стоимость земельного участка.

Напомним, земельный участок перед отелем «Прикамье» в 2,9 тыс. кв. м попал под изъятие в муниципальную собственность. В суде владельцы АО «Отель Прикамье», ООО «Сервис-С», предприниматели Наталья Мамаева и Людмила Михейчева оспаривали только стоимость выкупа земельного участка.

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