Мобилизованные пермяки показали, чем их кормят в учебном центре
И в каких условиях они проживают
Минтербез Прикамья опубликовал фотографии мобилизованных волонтёров пермского поискового отряда им. Ирины Бухановой, прибывших в учебный центр военной подготовки в Елани Свердловской области вместе с остальными прикамцами.
На снимках, в частности, видно чем кормят призванных по мобилизации бойцов и в каких условиях они проживают.
В сообщении министерства также сказано, что на данный момент практически 100% мобилизованных обеспечены всем необходимым:
— Министерством обороны РФ и гуманитарной помощью организаций и граждан направлено в достаточном количестве термобельё, форма зимняя и летняя, берцы, постельное белье, полотенца, печи, дрова, вещмешки, одеяла, спальные мешки, средства личной гигиены, шапки, перчатки, бумага, бензопилы, компьютеры, топоры, молотки, гвозди.
Отмечается, что для военнослужащих организовано трёхразовое питание.
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