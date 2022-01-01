Мобилизованные пермяки показали, чем их кормят в учебном центре И в каких условиях они проживают Поделиться Твитнуть

фото: ПРОО "Пермский поисковый отряд им. Ирины Бухановой"

Минтербез Прикамья опубликовал фотографии мобилизованных волонтёров пермского поискового отряда им. Ирины Бухановой, прибывших в учебный центр военной подготовки в Елани Свердловской области вместе с остальными прикамцами.

На снимках, в частности, видно чем кормят призванных по мобилизации бойцов и в каких условиях они проживают.

В сообщении министерства также сказано, что на данный момент практически 100% мобилизованных обеспечены всем необходимым:

— Министерством обороны РФ и гуманитарной помощью организаций и граждан направлено в достаточном количестве термобельё, форма зимняя и летняя, берцы, постельное белье, полотенца, печи, дрова, вещмешки, одеяла, спальные мешки, средства личной гигиены, шапки, перчатки, бумага, бензопилы, компьютеры, топоры, молотки, гвозди.

Отмечается, что для военнослужащих организовано трёхразовое питание.

Елань / фото: ПРОО "Пермский поисковый отряд им. Ирины Бухановой"

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