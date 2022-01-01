Максим Артамонов корреспондент В Перми с 1 ноября будет действовать новая тарифная зона платных парковок Она объединит четыре плоскостные парковки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили «Новому компаньону» в Пермской дирекции дорожного движения, в городе будет создана новая тарифная зона №201. В неё войдут четыре плоскостные парковки: в районе дома по ул. Попова, 19, около зданий по ул. Пермской, 7 (внутри трамвайного кольца «Разгуляй»), а также вдоль домов по ул. Революции, 22 и по ул. Революции, 24.

Планируется, что новая парковочная зона будет введена с 1 ноября. На данный момент все платные парковки находятся в зоне 101.

В Пермской дирекции дорожного движения отметили, что появление плоскостных парковок создаст условия для размещения транспорта на продолжительное время.





«Целью таких парковок станет снижение спроса на парковки, расположенные вдоль проезжей части. Стоимость часа стоянки в ней будет такой же, как и в действующей парковочной зоне — 20 руб./час», — пояснили в дирекции.





В апреле этого года вопрос о плоскостных и перехватывающих парковках обсуждался на комитете гордумы по экономическому развитию. На тот момент начальник департамента дорог и благоустройства администрации Сергей Красильников рассказал, что почасовая оплата стоянки автомобиля на плоскостных и перехватывающих парковках Перми будет соответствовать тарифу при парковке вдоль проезжей части, однако платить водители смогут не за всё время пребывания автомобиля на площадке, а только за несколько часов. Плоскостные парковки будут расположены внутри платной зоны, а перехватывающие — за её пределами. В этом основное отличие.





Напомним, стоимость платной парковки в границах улиц Пушкина, Монастырской, Сибирской и Попова может повыситься до 30 руб. в час. При этом чиновники мэрии обещают вести постоянный мониторинг загруженности парковок в центре. Если в течение длительного времени она будет выше 90%, то раз в квартал мэрия сможет увеличивать тариф.

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