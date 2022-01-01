Мэрия разработала для водителей бонусы за отказ парковаться вдоль центральных улиц Перми Стоянка на плоскостных и перехватывающих парковочных площадках будет выгоднее Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Почасовая оплата стоянки автомобиля на плоскостных и перехватывающих парковках Перми будет соответствовать тарифу при парковке вдоль проезжей части, однако платить водители смогут не за всё время пребывания автомобиля на площадке, а только за несколько часов. Об этом на комитете гордумы по экономическому развитию рассказал начальник департамента дорог и благоустройства администрации Перми Сергей Красильников.

Как пишет газета «Пятница», по словам чиновника, новый порядок организации парковок в центральной части Перми предполагает создание плоскостных и перехватывающих площадок. В отличие от заездных карманов вдоль дорог, где удобно оставить автомобиль на непродолжительное время, такие объекты подходят для стоянки автомобилей на весь рабочий день.

«Плоскостные парковки будут расположены внутри платной зоны, а перехватывающие — за её пределами. Это основное отличие», — пояснил Сергей Красильников.

При этом тарифы на оплату временной стоянки автомобиля мэрия предлагает оставить одинаковой для всех видов парковки, то есть 20 руб.

«Но на перехватывающих и плоскостных парковках будет создан ряд преимуществ. Допустим, заезжая с 9:00 до 19:00 на плоскостную парковку внутри платной парковочной зоны, мы платим всего за шесть часов. То есть четыре часа стоим «бонусом» бесплатно. На перехватывающей будет ещё дешевле. Там мы стоим весь день, но платим за четыре часа», — уточнил Сергей Красильников.

Земельные участки для обустройства плоскостных парковок указаны в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры. Для создания перехватывающих парковок потребуется дополнительное финансирование, поскольку сейчас площадки для их размещения представляют собой пустыри. Там необходимо установить камеры фото- и видеофиксации, паркоматы и информационные стенды. «Пока в городском бюджете средств на создание перехватывающих парковок нет», — признал чиновник.

Ранее озвученные планы мэрии по введению с 1 июня подзоны в центре с повышенным тарифом также сохраняются.

Напомним, стоимость платной парковки в границах улиц Пушкина, Монастырской, Сибирской и Попова может повыситься до 30 руб. в час. При этом администрация города будет вести постоянный мониторинг загруженности парковок в центре. Если в течение длительного времени она будет выше 90%, то раз в квартал мэрия сможет увеличивать тариф.

Окончательная методика расчёта стоимости платных парковок в Перми по-прежнему находится в разработке.

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