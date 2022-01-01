Елена Синица Госдума поддержала инициативу краевого парламента о нераспространении правил на выгул собак-проводников Законопроект был направлен в ведомство в конце 2020 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Госдума поддержала инициативу краевого парламента о нераспространении правил на выгул собак-проводников. Об этом сообщает пресс-служба регионального Законодательного собрания Пермского края в своём телеграм-канале.

Поясняется, что законодательство предусматривало обязанность владельцев контролировать передвижение животного. У большинства инвалидов, использующих собак-поводырей, практически полностью отсутствует зрение. Соответственно, соблюдение этих требований становится для них невозможным.





Соответствующий законопроект был направлен в Госдуму ещё в конце 2020 года. Сейчас одобренная инициатива позволит исключить вероятность наложения на инвалидов-владельцев собак-проводников административных штрафов за несоблюдение установленных требований по выгулу домашних животных.

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