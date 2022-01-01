Елена Синица Прикамье сможет заключать специнвестконтракты без участия федеральных властей В краевом парламенте законопроект могут рассмотреть в октябре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прикамье сможет заключать специнвестконтракты (СПИК) без участия федеральных властей. Об этом говорится в соответствующем законопроекте, внесённом на рассмотрение в краевой парламент.

Согласно документу, предполагается, что сторонами СПИК являются Пермский край и инвестор. Инвестор обязуется своими силами или с привлечением иных лиц создать, модернизировать или освоить производство промышленной продукции на территории региона.





Регион в свою очередь должен будет оказывать стимулирующие меры в отношении инвестора. Стороной контракта также может быть муниципалитет, если в нём действуют разработанные меры поддержки.





В краевом парламенте законопроект могут рассмотреть в октябре.

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