Елена Синица
Прикамье сможет заключать специнвестконтракты без участия федеральных властей
В краевом парламенте законопроект могут рассмотреть в октябре
Поделиться
Твитнуть
Прикамье сможет заключать специнвестконтракты (СПИК) без участия федеральных властей. Об этом говорится в соответствующем законопроекте, внесённом на рассмотрение в краевой парламент.
Согласно документу, предполагается, что сторонами СПИК являются Пермский край и инвестор. Инвестор обязуется своими силами или с привлечением иных лиц создать, модернизировать или освоить производство промышленной продукции на территории региона.
Регион в свою очередь должен будет оказывать стимулирующие меры в отношении инвестора. Стороной контракта также может быть муниципалитет, если в нём действуют разработанные меры поддержки.
В краевом парламенте законопроект могут рассмотреть в октябре.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть