Максим Артамонов корреспондент В Кунгуре женщины начали шить термобелье и балаклавы для мобилизованных Все вещи будут переданы призывникам Поделиться Твитнуть

В сети появилось женское сообщество во «ВКонтакте» «Шьем нашим воинам — Кунгур», которое намерено шить одежду для россиян, которые попали под мобилизация в связи с боевыми действиями российской армии на территории Украины.





«Инициативная группа швей и неравнодушных людей хочет и готова шить необходимые вещи для наших мобилизованных: балаклавы, нательное белье и прочее. Но всё это надо из чего-то шить и поэтому нужна помощь таких же добрых, неравнодушных людей, которые помогут тканями или с закупом тканей (сбором средств на их закупку)», — говорится на странице сообщества в социальных сетях.





После объявления сбора средств инициативной группе поступило больше 20 тысяч рублей. Для работы женщины закупили 12 погонных метров ткани.





Готовые вещи швеи отправят мобилизованным призывникам.





На прошлой неделе в социальных сетях пользователи из разных регионов сообщали, что одежду, обувь и другие необходимые вещи призывники должны закупать они сами. Позже в СМИ появились информация о дефиците в магазинах Пермского края форменной одежды и обмундирования. В связи с этой ситуацией ФАС поручила территориальным управлениям усилить контроль за ценами на спецодежду, обмундирование и снаряжение. Ведомство также запросило информацию об отпускных ценах на эти товары у крупных магазинов и маркетплейсов.





Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в стране. В тот день он подписал соответствующий указ. По данным министра обороны Сергея Шойгу, на военную службу для участия в спецоперации на территории Украины планировалось призвать 300 тысяч резервистов. В Пермском крае мобилизация завершилась 1 октября. Сколько было призвано человек из Прикамья, власти не сообщают.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.