Елена Синица ФАС поручила территориальным управлениям усилить контроль за ценами на спецодежду Также запрошена информация об отпускных ценах на эти товары у крупных магазинов и маркетплейсов Поделиться Твитнуть

ФАС поручила территориальным управлениям усилить контроль за ценами на спецодежду, обмундирование и снаряжение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, речь идёт об амуниции, тактической одежде, спальных мешках, термобелье, рюкзаках, трекинговой обуви, походных аксессуарах.





Кроме этого, сообщается, что ведомство запросило у крупнейших торговых сетей «Военторг», «Спортмастер» и HAKKI информацию о динамике отпускных и закупочных цен на эти товары.





Также информацию об отпускных ценах и динамике объёмов продаж армейской экипировки запросили у крупнейших маркетплейсов Яндекс, Ozon и Wildberries.





В региональной службе ФАС сообщили, что получили поручения головного ведомства. При этом антимонопольщики отметили, что пока жалоб от потребителей на завышение цен к ним не поступало.

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