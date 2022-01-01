Елена Синица
ФАС поручила территориальным управлениям усилить контроль за ценами на спецодежду
Также запрошена информация об отпускных ценах на эти товары у крупных магазинов и маркетплейсов
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ФАС поручила территориальным управлениям усилить контроль за ценами на спецодежду, обмундирование и снаряжение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, речь идёт об амуниции, тактической одежде, спальных мешках, термобелье, рюкзаках, трекинговой обуви, походных аксессуарах.
Кроме этого, сообщается, что ведомство запросило у крупнейших торговых сетей «Военторг», «Спортмастер» и HAKKI информацию о динамике отпускных и закупочных цен на эти товары.
Также информацию об отпускных ценах и динамике объёмов продаж армейской экипировки запросили у крупнейших маркетплейсов Яндекс, Ozon и Wildberries.
В региональной службе ФАС сообщили, что получили поручения головного ведомства. При этом антимонопольщики отметили, что пока жалоб от потребителей на завышение цен к ним не поступало.
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