За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 492 новых случая COVID-19 Общее число инфицированных COVID-19 в Прикамье превысило 433 тыс. человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 492 новых случая COVID-19. Среди заражённых 175 жителей в возрасте 60 лет и старше.

Новые случаи заболевания диагностированы в Перми, Губахе, Березниках, в Пермском, Верещагинском, Краснокамском, Кунгурском, Нытвенском, Большесосновском, Частинском, Чусовском, Лысьвенском, Оханском, Сивинском, Соликамском, Горнозаводском, Добрянском, Ильинском, Гремячинском, Октябрьском, Очёрском, Красновишерском, Чердынском, Александровском и Карагайском муниципальных и городских округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 433 094. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончалось 8957 чел.





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