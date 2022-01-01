Елена Синица В Перми на ш. Космонавтов загорелись два заброшенных дома Площадь пожара составила 160 кв. м Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми на ш. Космонавтов загорелись два заброшенных дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Поясняется, что сообщение о возгорании поступило в ведомство 3 октября в 09:54. Речь шла о пожаре в расселённом доме по ш. Космонавтов, 297.





К месту происшествия были направлены 29 человек личного состава и 7 единиц техники. Позднее выяснилось, что происходит горение двух заброшенных домов. Площадь пожара составила 160 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

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