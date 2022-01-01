Елена Синица За неделю в Перми из-за ДТП пострадали восемь жителей Также было остановлено 77 нетрезвых водителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За минувшую неделю с 26 сентября по 2 октября в Перми сотрудники ГИБДД пресекли 2290 нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

В частности, было остановлено 77 нетрезвых водителей и 29 водителей без прав. Причём девять из них сели за руль в нетрезвом состоянии повторно, говорят в ведомстве.





Также зафиксировано 380 случаев непредоставления преимущества пешеходам. Сами пешеходы стали нарушителями 333 раза. Водители автобусов нарушили ПДД 14 раз.





За эту же неделю произошло семь ДТП с пострадавшими. Различные травмы получили 8 чел.

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