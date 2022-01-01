Елена Синица С начала года в Прикамье зарегистрировали один случай бешенства животных Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За восемь месяцев 2022 года в Пермском крае зарегистрирован один случай бешенства животных. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Случаев заболевания бешенством среди сельскохозяйственных животных не зарегистрировано.





За этот же период из-за укусов животных в краевые медучреждения обратились 3124 жителя региона, в их числе 910 детей. Это на 1,11% меньше прошлогоднего уровня.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.