Елена Синица
С начала года в Прикамье зарегистрировали один случай бешенства животных
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За восемь месяцев 2022 года в Пермском крае зарегистрирован один случай бешенства животных. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.
Случаев заболевания бешенством среди сельскохозяйственных животных не зарегистрировано.
За этот же период из-за укусов животных в краевые медучреждения обратились 3124 жителя региона, в их числе 910 детей. Это на 1,11% меньше прошлогоднего уровня.
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