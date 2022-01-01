Максим Артамонов корреспондент Пермский край занял пятое место в России по количеству вновь зарегистрированных случаев ковида В ПФО регион оказался на втором месте Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По абсолютному числу вновь регистрируемых случаев заболевания коронавирусом Пермский край сейчас занимает пятое место среди российских субъектов и второе в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что за последние три месяца в 100% случаев россияне болеют «омикроном».





На 2 октября в Пермском крае было зарегистрировано 847 случаев заражения коронавирусом. Это почти на 100 случаев меньше, чем за 1 октября (951). При этом 2 октября умерли четыре человека, а выздоровели 1100.





В Перми за последние сутки ковид диагностирован у 340 человек.





Общее число инфицированных в Пермском крае за всё время пандемии достигло 432 602 человек, скончались 8953 человека.

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