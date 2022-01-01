Полноценную кредитную амнистию для мобилизованных поддержали бы 68% пермяков Больше всего сторонников такой меры среди тех, кто пользовался кредитами в последние полгода Поделиться Твитнуть

Если бы Госдума принята инициативу о проведении кредитной амнистии для мобилизованных, то её поддержали бы 68% пермяков. Таковы данные опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в котором приняло участие экономически активное население города.

Большинство горожан убеждены, что это было бы справедливой мерой компенсации за риск, которому подвергаются участники боевых действий. Лишь 1 из 10 опрошенных (10%) выступает против этой законодательной инициативы. Свою позицию они аргументируют тем, что мобилизованные будут получать зарплату, а значит, смогут обслуживать свои долги.

Сторонников кредитной амнистии для мобилизованных больше среди мужчин, чем среди женщин (73% против 62%). Среди пермяков с доходом свыше 80 тыс. руб. эту меру одобряют 73%. Мнение о необходимости списать все долги тем, кто отправляется участвовать в СВО, более популярно среди респондентов, пользовавшихся кредитами в последние полгода — 85% .

Напомним, лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил не вводить в России кредитные каникулы для мобилизованных, проанонсированные ранее Центробанком, а провести для них полноценную кредитную амнистию.

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