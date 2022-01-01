Елена Синица Прикамцы незаконно вырубили три тысячи деревьев Ущерб оценивается в сумму свыше 60 млн руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Трёх жителей Пермского края обвинили в незаконной рубке 3 тыс. деревьев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Так, перед судом предстанут 57-летний житель и 51-летний предприниматель из Лысьвы, 63-летний лесничий из Горнозаводского района.





Как выяснилось, 57-летний мужчина подыскивал граждан, которые за минимальное вознаграждение подписывали заявления в лесничество о заготовке древесины для собственных нужд.

Затем он оформлял фиктивные документы, нанимал рабочих и таким образом осуществлял незаконную рубку деревьев. В одном из случаев 63-летний лесничий помог ему с выбором участка, аналогичную помощь работник лесничества предоставил и 51-летнему индивидуальному предпринимателю.





В результате было срублено около трёх тысяч деревьев. Ущерб оценивается в сумму свыше 60 млн руб.

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