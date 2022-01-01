Елена Синица Испанская компания Amusement Logic хочет взыскать с генподрядчика пермского зоопарка более 65 тыс. евро Суд оставил заявление без движения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Испанская строительная и проектировочная компания Amusement Logic обратилась в суд с заявлением о взыскании АО «РЖД-Строй» задолженности в размере 65,37 тыс. евро. Информация об этом содержится в картотеке дел Арбитражного суда Пермского края.

На данный момент Арбитражный суд Пермского края оставил исковое заявление без движения. Согласно данным определения суда, компания подала заявление с нарушением требований. Истцу предлагается устранить недостатки в срок до 11 октября.





Напомним, что в 2018 году АО «РЖДСтрой» заключило договор на разработку концепции художественного оформления объектов экспозиции и интерьеров зон первой очереди строительства зверинца с испанской компанией Amusement Logic.

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