Андрей Стрельцов
«Молот» завершил выездную серию игр поражением в Ижевске
Пермские хоккеисты уступили местной «Ижстали»
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«Молот» в чемпионате ВХЛ проиграл два последних выездных матча. В воскресенье в Ижевске подопечные Альберта Логинова уступили хозяевам льда со счётом 4-5.
Голами в составе гостей отметились Илья Чефанов, Алексей Шубин и дважды поразил ворота соперника Дмитрий Воробьёв.
После девяти встреч с девятью очками «Молот» занимает в турнирной таблице 15-ое место. Очередной поединок в чемпионате ВХЛ хоккейный клуб из Перми проведёт на своей арене 9 октября против тюменского «Рубина».
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