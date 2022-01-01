Андрей Стрельцов «Молот» завершил выездную серию игр поражением в Ижевске Пермские хоккеисты уступили местной «Ижстали» Поделиться Твитнуть

«Молот» в чемпионате ВХЛ проиграл два последних выездных матча. В воскресенье в Ижевске подопечные Альберта Логинова уступили хозяевам льда со счётом 4-5.

Голами в составе гостей отметились Илья Чефанов, Алексей Шубин и дважды поразил ворота соперника Дмитрий Воробьёв.





После девяти встреч с девятью очками «Молот» занимает в турнирной таблице 15-ое место. Очередной поединок в чемпионате ВХЛ хоккейный клуб из Перми проведёт на своей арене 9 октября против тюменского «Рубина».

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