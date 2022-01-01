Елена Синица
Проект строительства крематория в Перми прошёл госэкспертизу
Заключение было получено 30 сентября
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Получено положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по строительству крематория на Восточном кладбище в Перми. Информация об этом содержится в едином государственном реестре заключений.
Согласно данным реестра, положительное заключение было получено 30 сентября.
Ранее сообщалось, что строительство в Перми кладбища «Восточное» и крематория должно завершиться к 2024 году.
Кладбище «Восточное» в Перми (Сылвенский тракт, 15) начали строить в 2006 году, затем строительство приостановили из-за проблем с возведением крематория, возобновили работы в 2021-м. Общая площадь погоста должна составить 51,4 га, под погребение отведут 20,7 га. Кладбище будет рассчитано на 26 тыс. захоронений.
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