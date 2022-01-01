Елена Синица В Пермском крае прогнозируют умеренно тёплый октябрь Температура в этом месяце будет на 0,5-1 градус выше климатической нормы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае ожидается умеренно тёплый октябрь. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГИС-центр Пермского университета.

Поясняется, что температура в этом месяце будет на 0,5-1 градус выше климатической нормы. Причём первая декада будет теплее на 2-3 градуса, отмечают синоптики.





Так, 2 октября в южной части региона воздух может прогреться до +12…+14 градусов, а 4 октября — до +15…+17. По прогнозам синоптиков, тёплая погода может продержаться до середины октября.





Во второй половине октября ожидается постепенное похолодание. Температура воздуха будет около климатической нормы, но в третьей декаде — ниже нормы на 1-2 градуса.

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