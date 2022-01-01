Андрей Стрельцов
«Молот» проиграл в Альметьевске
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Очередную игру в чемпионате ВХЛ «молотобойцы» сыграли на выезде. В Альметьевске они встретились с местным «Нефтяником». После сорока минут игры счёт был в пользу пермской команды 3-1.
Вначале дубль оформил Максим Зюзякин, а затем ещё одну шайбу забросило Максим Берёзкин. Однако в заключительной трети матча хоккеисты «Молота» умудрились пропустить пять безответных шайб и в итоге уступили 3-6.
Следующую игру подопечные Альберта Логинова проведут 2 октября. Им предстоит еще один6 матч на выезде, на этот раз против «Ижстали».
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