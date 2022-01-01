Андрей Стрельцов «Звезда 2005» обыграла «Рязань-ВДВ» Это матч стал последним на домашней арене для пермских футболисток в этом году Поделиться Твитнуть

Матч третьего тура второго этапа Суперлиги пермская «Звезда 2005» провела с ЖФК "Рязань-ВДВ». Всё решил единственный гол. Его в самом конце первого тайма забила Валерия Белая. Он принёс победу хозяйкам поля.

Пока подопечные Елены Сусловой занимают девятую строчку в турнирной таблице и 21 октября сыграют в Казани с местным «Рубином».

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