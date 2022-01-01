Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Учащиеся школ искусств из Пермского края побывали с экскурсиями в российских столицах Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено пресс-службой краевого минкульта

Познавательные экскурсии в Москву и Санкт-Петербург для детей из детских школ искусств и музыкальных школ Пермского края стали возможны благодаря реализации культурно-просветительских программ для школьников в рамках национального проекта «Культура». С 23 по 25 сентября 54 школьника из Кунгура, Чайковского и Пермского муниципального района побывали на экскурсии в Санкт-Петербурге по маршруту «Моя Россия. Град Петров», а 44 учащихся из Горнозаводска и Краснокамска — в Москве по маршруту «Моя Россия. Моя Москва».

О том, как проходила московская поездка, с энтузиазмом рассказывает директор детской школы искусств Краснокамского муниципального района Мария Караваева. Многие краснокамские и горнозаводские дети оказались в Москве впервые и были по-настоящему потрясены этим городом, но даже те, кто уже бывал в столице, с огромным интересом посетили московские достопримечательности. Особенный восторг вызвал парк Зарядье, где дети испробовали виртуальный полёт над Москвой, а также Москва-сити. Поскольку экскурсия была специально подготовлена для одарённых детей, занимающихся искусством, в неё было включено посещение нескольких музеев и Центральной детской библиотеки. Программа была очень насыщенной: за три дня ребята из Пермского края успели съездить в Мелихово — в музей-усадьбу Чехова, посетить Третьяковскую галерею, погулять по Арбату и ещё много всего.

Мария Караваева отмечает безупречную организацию поездки, аккуратность и доброжелательность встречающих, прекрасное размещение в гостиничном комплексе «Измайлово», вкусные завтраки, обеды и ужины.

В Санкт-Петербурге школьники из Пермского края осмотрели все основные архитектурные красоты северной столицы, побывали в Петропавловской крепости, в Эрмитаже, в Военно-морском музее и даже съездили в Петергоф.

Для Министерства культуры Пермского края программы национального проекта «Культура» стали огромным подспорьем в работе с талантливыми детьми, а выполнение показателей национального проекта — делом чести. В Международный день музыки, 1 октября, откроется после капитального ремонта Частинская детская школа искусств, полное обновление которой стало возможно как раз благодаря нацпроекту «Культура». Десять школ искусств из Перми, Лысьвы, Чусового, Оханска, Чернушки, Березников, Октябрьского и Пермского района в 2022 году оснащаются музыкальными инструментами, оборудованием и методическими материалами.

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