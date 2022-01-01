Максим Артамоновкорреспондент
В Перми состоялся митинг-концерт в честь присоединения к России новых территорий
В нём приняло участие в два раза меньше людей, чем в таком же мероприятии неделю назад
Сегодня в Перми на городской эспланаде прошёл второй митинг-концерт в поддержку результатов референдумов ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины.
По данным источников «Нового компаньона», в нём приняли участие примерно в два раза меньше людей, чем неделю назад. Участников акции также свозили на мероприятие на автобусах. Сам концерт длился меньше часа, а после на Донбасс был отправлен десятый по счёту гуманитарный груз.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ состоялись 23-27 сентября. Сегодня подписаны договоры о вступлении в состав РФ этих территорий.
Напомним, неделю назад в Перми состоялась подобная акция в поддержку референдумов. По подсчётам регионального отделения партии «Единой Россия», митинг собрал более 18 тыс. человек. В акции приняли участие преимущественно работники бюджетной сферы из Перми и других городов.
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