Максим Артамонов корреспондент В Перми 30 сентября пройдёт митинг-концерт в честь присоединения к России новых территорий Церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ состоится в тот же день в Кремле Поделиться Твитнуть

В пятницу, 30 сентября, во всех крупных городах страны состоятся митинги-концерты по поводу присоединения к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.







В Перми мероприятие пройдёт на городской эспланаде напротив регионального Законодательного собрания в 15:00.





Церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий состоится 30 сентября в Кремле, об этом сегодня сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.





Напомним, неделю назад в Перми состоялась подобная акция в поддержку референдумов о присоединении. По подсчётам регионального отделения партии «Единой Россия», митинг собрал более 18 тыс. человек. По данным источников «Нового компаньона», в акции приняли участие преимущественно работники бюджетной сферы из Перми и других городов. Участников привозили на автобусах.

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