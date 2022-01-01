Елена Синица Около 6% прикамцев сталкиваются на собеседовании с вопросами о политических взглядах Большинство опрошенных жителей считают этот вопрос неприемлемым Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Около 6% жителей Пермского края сталкиваются на собеседовании с вопросами о политических взглядах. Об этом сообщается в исследовании портала hh.ru.

В целом по стране, с таким вопросом сталкиваются 7% соискателей. Интересно, что чаще всего этот вопрос задают IT-специалистам (11%) и юристам (10%). Причём 78% опрошенных отметили, что считают эту тему на собеседовании неприемлемой.





Ещё у 6% жителей региона на собеседовании спрашивали про их знак зодиака. Причём чаще всего это касалось высшего менеджмента (из них 16% столкнулись с таким вопросом). Примерно 57% опрошенных считает этот вопрос неприемлемым, а 25% придерживаются обратного мнения.





Около 3% респондентов столкнулись с вопросами по поводу их внешности. При этом 63% считают, что эта тема не подходит для собеседования. В то же время никто из соискателей Пермского края не сталкивался с вопросами о сексуальной ориентации и религиозных взглядах.





В целом же, среди вопросов, которые задаются на собеседованиях и не связаны напрямую с профессиональными обязанностями, лидирует вопрос о семейном положении. С таким вопросом сталкивались 74% жителей региона. Чаще всего работодателей интересует семейное положение женщин (78% против 72% в случае с мужчинами), а также соискателей в возрасте 35-44 лет (81%).

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