Около 50 пермских туристов, едущих в Турцию, застряли на границе с Грузией В Ростуризме знают о ситуации, но помочь не могут Поделиться Твитнуть

Туристы из Перми, купившие автобусный тур до турецкой Аланьи, застряли в пробке на границе с Грузией, об этом пишет «АиФ-Прикамье».

Как рассказала изданию одна из туристок, из Перми они выехали 27 сентября и 1 октября должны были уже заселяться в отель на Анталийском побережье, однако до сих пор не пересекли границу с Грузией. По её словам, в Ростуризме знают о ситуации, но помочь не могут.

В туристическом автобусе около 50 пассажиров. За 17 часов автобус продвинулся всего на несколько километров. Движение очень медленное. Волонтёры раздают людям воду и печенье.

Напомним, после объявления начала частичной мобилизации многие жители России стали выезжать в другие страны, из-за чего скопились большие пробки на границах с Грузией и Казахстаном.

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