Елена Синица В выходные в Прикамье потеплеет до +16 Осадков не ожидается Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в выходные, 1 и 2 октября, ожидается потепление. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на проект «Метеоролог и я».

Так, в субботу, 1 октября, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Днём температура воздуха составит до +6…+11°, в Перми до +8…+10°. По . крайнему востоку минимальная температура воздуха может составить до −5°.





В воскресенье же в южной части региона температура воздуха прогреется до +16°. В Перми будет около +12…+14°. При этом в течение дня возможны порывы до 13 метров в секунду.

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