Елена Синица Завершилось строительство дополнительных полос для движения на трассе Полазна — Чусовой Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Пермском крае завершилось строительство дополнительных полос в сторону подъёмов на трассе Полазна — Чусовой. Работы проведены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.Об этом сообщает пресс-служба краевого минстроя.

Поясняется, что расширение коснулось пяти участков, расположенных на территории Добрянского городского округа. Их общая протяженность составляет 7,4 км.

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Дополнительные переходно-скоростные полосы на трассах позволяю повысить уровень безопасности дорожного движения. Фуры и большегрузные автомобили могут перестраиваться на дополнительную полосу по ходу движения, тем самым освобождая проезжую часть для легкового транспорта. Последним, при этом, не требуется выполнять перестроение на полосу встречного движения для совершения обгона фуры, создавая тем самым риск ДТП.





Контракт на строительство этих полос заключили с ООО «СКФ «АТМ» в 2021 году. Порядка 60% работ было выполнено в прошлом дорожном сезоне, оставшиеся 40% — в текущем. По словам подрядчика, на всех участках уложен верхний слой асфальта, укреплены откосы.





Напомним, развитие транспортной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений работы властей Пермского края. Размер Дорожного фонда на текущий год составляет беспрецедентные 21,5 млрд руб. На 2022 год запланированы еще один этап реконструкции трассы Кунгур-Соликамск, проектирование третьего моста через Каму, строительство дороги ТР-53, продление в Перми ул. Крисанова (1 этап), строительство дополнительного выезда с промузла «Осенцы», реконструкция причалов Пермь-I, возведение второго этапа автодороги на ул. Строителей и транспортных развязок на пересечении улиц Вишерская и Углеуральская, возведение моста через р. Чусовая.





В этом году планируется завершить такие масштабные проекты как строительство съезда с обхода Чусового к горнолыжному комплексу «Такман», этап реконструкции трассы Кунгур-Соликамск и строительство допполос на дороге Полазна-Чусовой в Добрянском округе.

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