За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 1284 новых случая COVID-19 Заболевшие выявлены в 39 территориях Прикамья Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 1284 новых случая COVID-19. Среди зараженных 464 жителя в возрасте 60 лет и старше.

Новые случаи заболевания диагностированы в Перми, Березниках, Чайковском, Кизеле, Губахе, в Пермском, Краснокамском, Чернушинском, Бардымском, Суксунском, Верещагинском, Кудымкарском,Кунгурском, Куединском, Юсьвинском, Частинском, Чусовском, Юрлинском, Большесосновском, Сивинском, Лысьвенском, Оханском, Горнозаводском, Добрянском, Соликамском, Красновишерском, Осинском, Очёрском, Октябрьском, Чердынском, Берёзовском, Гайнском, Александровском, Кочёвском, Ординском, Уинском, Еловском, Карагайском и Кишертском муниципальных и городских округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 430 804. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончалось 8945 чел.

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