В ближайшие дни без холодной воды в Перми останутся 85 домов ООО «НОВОГОР-Прикамье» сообщает об отключениях холодного водоснабжения Поделиться Твитнуть

В ООО «НОВОГОР-Прикамье» опубликовали адреса домов, которые сегодня и в первых числах октября останутся без холодного водоснабжения.

Так, 30 сентября с 09:00 до 09:00 утра 1 октября не будет воды в домах по адресам:

- ул. ГАЗЕТЫ "ЗВЕЗДА", 9, 12, 12А, 12Б, 13, 13А, 14, 17, 18, 20, 20А;

- ул. ЛЕНИНА, 31, 36, 37, 38, 39, 44, 48, 50, 50А, 52, 54, 56;

- ул. ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 38, 39, 41;

- ул. СОВЕТСКАЯ, 33, 35, 40;

- ул. СИБИРСКАЯ, 11;

- пр. КОМСОМОЛЬСКИЙ, 24.

Также сегодня с 09:00 до 19:00 не будет воды в домах:

- ул. КРАСНОСЛУДСКАЯ, 3А, 4, 5, 8, 9, 13, 17;

- ул. ЛЯНГАСОВА, 67, 67А, 69А;

- ул. КУРАШИМСКАЯ, 35;

- ул. УСИНСКАЯ, 2;

- ул. ХОХЛОВСКАЯ, 65;

- ул. БОКОВАЯ, 5.

С 9 час. 1 октября до 9:00 2 октября не будет воды:

- ул. СНАЙПЕРОВ, 1, 1А, 3, 8;

- ул. СТАХАНОВСКАЯ, 43, 45, 45А, 45Б, 49, 49А, 51А, 57А, 59А;

- ул. ЧАЙКОВСКОГО, 6А, 8, 8А, 9, 17, 17А.

3 октября с 10:00 до 20:00 отключат водоснабжение в домах:

- ул. ЛЕНИНА, 25А;

- ул. ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 30А;

- ул. СИБИРСКАЯ, 11;

- ул. СОВЕТСКАЯ, 29/1.

4 октября с 09:00 утра до 09:00 утра 5 октября:

- ул. ДЕКАБРИСТОВ, 35, 60;

- ул. ПОДВОДНИКОВ, 29, 33.

Подробная информация об отключениях и полный список адресов размещается на сайте «НОВОГОР-Прикамье».

Дополнительная информация по тел. 210-06-80 или 068 (для звонков со стационарных).

Диспетчерская служба «НОВОГОР-Прикамье» принимает обращения по аварийным ситуациям и заявки на подвоз воды на e-mail: call@novogor.perm.ru

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