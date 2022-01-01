Власти Соликамска выплатят 150 тыс. руб. искусанному бродячей собакой ребёнку Нападение животного на малолетнего произошло летом этого года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По иску прокурора с администрации Соликамска (Пермский край) в пользу пострадавшего от бродячей собаки 6-летнего ребёнка через суд взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тыс. руб., сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Нападение животного на малолетнего произошло летом этого года в лесном массиве вблизи д. Села Соликамского городского округа, в результате которого ребёнок получил рваные раны лица и перелом носа.

В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что причиной ЧП явилось бездействие органа местного самоуправления в решении вопроса отлова бесхозяйных собак.





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