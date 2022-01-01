Андрей Стрельцов
«Парма» провела два контрольных матча с «Автодором»
Команды обменялись победами
В рамках подготовки к новому сезону «Парма» провела в Саратове две контрольные встречи с местным «Автодором».
Во вторник победы добились подопечные Евгения Пашутина со счетом 89:75. При этом самым результативным игроком у гостей стал Брайон Аллен набравший 21 очко.
В четверг, 29 сентября, удача сопутствовала хозяевам, они оказались сильнее — 78:90. Пермский баскетболист Александр Платунов набрал больше других очков — 24.
Теперь 4 октября «Парма» стартует в чемпионате Единой Лиги ВТБ гостевым матчем в Минске.
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