Андрей Стрельцов «Парма» провела два контрольных матча с «Автодором» Команды обменялись победами Поделиться Твитнуть

В рамках подготовки к новому сезону «Парма» провела в Саратове две контрольные встречи с местным «Автодором».

Во вторник победы добились подопечные Евгения Пашутина со счетом 89:75. При этом самым результативным игроком у гостей стал Брайон Аллен набравший 21 очко.

В четверг, 29 сентября, ​ удача сопутствовала ​ хозяевам, они оказались сильнее — 78:90. ​ ​ Пермский баскетболист Александр Платунов набрал больше других очков — 24.

Теперь 4 октября «Парма» стартует в чемпионате Единой Лиги ВТБ гостевым матчем в Минске.

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