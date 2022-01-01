Объявлен тендер на реставрацию Богородицкой церкви в музее «Хохловка» Заявки принимаются до 18 октября Поделиться Твитнуть

Богородицкая церковь

uraloved.ru

В Пермском крае объявлен тендер на реставрацию деревянной «Богородицкой церкови» в деревне Гора Хохловского сельского поселения (этнографический музей «Хохловка»).

Как сообщает RosTender.info, начальная (максимальная) цена контракта составит 4,2 млн руб. Заявки принимаются с 29 сентября по 18 октября. Ожидается, что работы завершатся к концу августа 2023 года.

Напомним, конкурс на реставрацию церкви уже объявлялся в августе 2022 года.

Деревянная Богородицкая церковь построена в 1694 году на р. Сылве, в с. Тохтарево Суксунского района Пермского края. По легенде, построена на месте, куда приплыла икона Богородицы. Она была поставлена на государственную охрану в 1960 году. Перевезена в архитектурно-этнографический музей «Хохловка» в 1971 году. Богородицкая церковь считается одним из старейших объектов музея.





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